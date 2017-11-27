Swipe Shootout: Street Basketball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir basket atma oyunudur. Sürükleyici atmosferi ve dikkat çekici kurgusuyla ön plana çıkan oyunda tek yapmanız gereken topu potaya başarılı bir şekilde atmak.

Basket atmayı sevenlerin ilgisini çekebilecek türden bir mobil oyun olan Swipe Shootout: Street Basketball, yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oyunda eğlenceli dakikalar geçirebiliyor ve arkadaşlarınızla mücadele edebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda birbirinden zorlu bölümler yer alıyor. Farklı zorluktaki seviyelerin de yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken basket atmak. Yüksek kaliteli grafiklerle donatılmış olan oyunda sokak basketbolunun ruhunu yaşayabiliyorsunuz. Basketbol oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer zevkli ve eğlenceli bir oyun arayışındaysanız Swipe Shootout: Street Basketball tam size göre bir oyun diyebilirim.

Swipe Shootout: Street Basketball oyununu iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.