Bir döneme damga vurmuş aa oyunun benzeri olan Swirl!'de amacınız hızla dönüyorken dairenizin etrafındaki topları yakalamak. Bölüm geçtikçe daha zor bir oyun haline gelecek olan Swirl, 500'den fazla bölüm bulundurmasından dolayı bir hayli uzun. Ancak ilk bölümleri geçtikten sonra sinirden deli olacağınızın garantisini verebilirim.

Oynaması basit olan Swirl gerçekten bağımlılık yapıyor. Kazandığınız puanlarınız ile dünya sıralamasındaki yerinizi görebilir ve arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz. Bu anlamda bir hayli rekabetçi olan Swirl, aa oyunun gelişmiş hali olarak karşımıza çıkıyor.

Swirl!'in Özellikleri: