İndir 145.20 MB
Swords and Sandals 5 Redux 1.0.3 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Rol Yapma
  5. Swords and Sandals 5 Redux - iOS İçin Rol Yapma Oyunu

Swords and Sandals 5 Redux

1.0.3
ios
Swords and Sandals 5 Redux
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
Ömer Dursun
Ömer Dursun
YORUM YAZ

Gladyatör, ilk defa arenanın dışında dünyanın en karanlık zindanlarına gideceksin. Dikkatli ol ve amacını yerine getir.

Gladyatör oyunlarında kendine belli bir yer edinmiş olan Swords and Sandals 5, başarılı bir hikayeye sahip olmasından dolayı ilgi toplamayı başarıyor. Ayrıca klasikleşmiş dövüş tekniklerini ve becerileri geride bırakan oyunda yüzlerce silah ve zırh seti yer alıyor.

Arenada yenilgiye uğradığını düşünen korku İmparatoru Antares'in geri döndüğü söylentileri dolaşıyor. Ayrıca onun  Suul's Gateway kasabasında olduğu iddia ediliyorŞimdi bu kuyuyu bulup ve onu öldürüp dünyayı kurtaracak mısınız yoksa ona izin verip yeni bir kötülük impartorluğunun kurulmasına mı izin vereceksiniz? Tercih sizin.

 

Swords and Sandals 5 Redux Özellikleri

  • Hızlı ve tempolu gladyatör savaşlarına katılın
  • Yüzlerce farklı silah ve zırh setini kullanarak gücünüzü düşmanlara gösterin.
  • Tavernalarda için, esnaflarla konuşun. Zindanlarda bulunan hamburgerleri yiyin! Böylece Antares'in yerini bulun
  • Arena şampiyonasında ve farklı oyun modlarında gladyatörlük yeteneklerinizi test edin.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR