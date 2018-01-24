Gladyatör oyunlarında kendine belli bir yer edinmiş olan Swords and Sandals 5, başarılı bir hikayeye sahip olmasından dolayı ilgi toplamayı başarıyor. Ayrıca klasikleşmiş dövüş tekniklerini ve becerileri geride bırakan oyunda yüzlerce silah ve zırh seti yer alıyor.

Arenada yenilgiye uğradığını düşünen korku İmparatoru Antares'in geri döndüğü söylentileri dolaşıyor. Ayrıca onun Suul's Gateway kasabasında olduğu iddia ediliyor . Şimdi bu kuyuyu bulup ve onu öldürüp dünyayı kurtaracak mısınız y oksa ona izin verip yeni bir kötülük impartorluğunun kurulmasına mı izin vereceksiniz? Tercih sizin.

Swords and Sandals 5 Redux Özellikleri