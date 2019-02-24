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Sword Knights: Idle RPG 1.2.0 (ios)
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  5. Sword Knights: Idle RPG - İOS İçin Rol Oyunudur

Sword Knights: Idle RPG

1.2.0
ios
Sword Knights: Idle RPG
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Canavarlara karşı savaşlarda kullanabileceğiniz eşsiz kılıçların yer aldığı muhteşem bir oyundur.

Eşsiz bir oyun deneyimi sunan ve oldukça geniş oyuncu kitlesine sahip olan Sword Knights: Idle RPG, kendi bölgenizi oluşturarak çeşitli canavarlara karşı savaşlar yapabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Kılıçların ön plana çıktığı bu oyunda asıl amaç, güçlü bir kılıç kullanıcısı olmaktır. Dev ejderhalara ve canavarlara karşı vereceğiniz mücadelede en büyük yardımcınız kılıçlarınız olacak. Savaşlar kazandıkça yeni kılıçlar alabilir ve sayısız kılıca sahip olabilirsiniz. Kılıçların her biri farklı özellik taşımaktadır. Keskin kılıcınızla canavarları yenmeli ve onları zindanlara hapsetmelisiniz.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda, canavarlara karşı kullanabileceğiniz yüzlerce farklı kılıç ve çeşitli savaş malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca savaşlarda size yardım edecek onlarca savaş kahramanı yer almaktadır. Yapmanız gereken kılıçlarınızı olabildiğince etkili kullanmak ve düşmanlarınıza göz açtırmamak. Bu sayede çeşitli ödüller ve puanlar kazanabilirsiniz. Kazandığınız puanları kullanarak yeni kılıçlar alabilir ve sonraki bölümleri aktifleştirebilirsiniz.

Android ve İOS sürümü destekleyen cihazlarda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Sword Knights: Idle RPG, binlerce oyuncu tarafından oynanan eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.

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