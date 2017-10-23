Syllablade, kelime bilginizi kullanarak canavarları öldürmeye çalıştığınız rol yapma oyunu.

Kelime bulma oyunlarıyla rpg türünü başarılı bir şekilde harmanlayan yapım, iOS platformunda da ücretsiz olan oyunda milyonlarca oyuncuyla mücadele ediyorsunuz. Şövalye, büyücü, okçu, hayalet, zombi dahil birçok farklı karakter yer alıyor.

Minimalist çizgilere sahip canavar öldürme oyunlarını seviyorsanız İngilizce kelime bilginize de güveniyorsanız, Syllablade oynarken keyif alacağınız harika bir mobil oyun. Yeteneklerini, silahlarını geliştirebildiğiniz ve özelleştirebildiğiniz savaşçılarınızla canavarların karşısına dikiliyorsunuz. Düşmanınıza saldırmak için arenanın altında dizili harfleri kullanıyorsunuz. Her harfe değer verilmiş. Karakterinizin etkili saldırmasını istiyorsanız değeri yüksek olan harflerden kelime bulmanız gerekiyor.