T.C. Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete mobil uygulaması. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete kurumsal mobil uygulaması ile T.C. Resmi Gazete’nin çıktığı günden bugüne tüm sayılarına akıllı telefon ve tabletinizden ulaşabilirsiniz.

Hükümet, Meclis, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlayan T.C. Resmi Gazete’nin tüm sayılarına cep telefonunuzdan da erişebilirsiniz. 7 Şubat 1921 tarihinden bugüne tüm Resmi Gazete sayılarına “Arşiv” ve “Mükerrer Arşivi” bölümlerinden ulaşabilir ve “Arama” bölümünden bunların içinde arama yapabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz gün yayımlanan Resmi Gazete’nin basılabilir PSD formatındaki nüshasına ulaşmanızı sağlayan PDF Görüntüle ve istenilen günün Resmi Gazete içeriğine erişmenizi sağlayan Takvim bölümü de bulunmaktadır.