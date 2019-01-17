Mobil cihazımızda aksiyon dolu savaşlara katılacağımız Tacticool bir mobil aksiyon oyunu olarak yayınlandı.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapımda oyuncular 5vs5 maçlara katılıyor ve bu maçlarda oldukça sürükleyici çatışmalara katılıyorlar. 50 farklı silah modeli ve geniş ekipman envanteri ile yayınlanan yapımda oldukça hızlı ve tempolu bir oynanış bizleri bekliyor. Ücretsiz olarak indilirip oynanan mobil aksiyon oyunu gerçekçi fizik kurallarına ve çarpıcı grafik açılarına sahip.

Benzersiz 5 farklı haritada farklı içerikler ile karşılaşacak ve aksiyon dolu anlara tanıklık edeceğiz. Oyun içerisinde tüfekler, tabancalar ve bombalar oyuncuların oldukça ilgisini çekecek. Farklı becerilerin ve benzersiz kıyafetlerin yer aldığı yapımda oyuncular diledikleri gibi giyinebilecek ve kendi görünümlerini yaratabilecekler.

Gerçek zamanlı olarak oynanabilen Tacticool, kalıcı bir internet bağlantısına gerek duymaktadır.

Oyun içerisinde dünyanın farklı noktalarından oyuncular yer alıyor.

Yapım gerçek oyuncular tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.