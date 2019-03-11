Tamamen ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve yüz binlerce kişi tarafından keyifle oynanan Tag with Ryan, aksiyon ve maceraya dolu parkurlarda yarışabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Daha çok 12 yaşından küçük çocuklar için hazırlanmış, kaliteli animasyonlar ve efektler ile güçlendirilmiş bu oyunda amaç, çeşitli engellerin yer aldığı farklı parkurlarda yarışmak ve olabildiğince puan toplamaktır. Oyun içerisinde özel güçlere ve farklı özelliklere sahip birçok karakter yer almaktadır. Ayrıca bu karakterlerin giyebileceği onlarca kostüm bulunmaktadır. Yeterli miktarda puan toplayarak kostümlere ulaşabilir ve özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon ve macera oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden bu oyun ile sizlerde farklı bir deneyim kazanabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Parkurlarda önünüze çıkan engelleri aşmak için hızla ilerlettiğiniz karakterinizi sağa ve sola yönlendirebilirsiniz. Ayrıca zıplayarak ta engellere takılmadan yolunuza devam edebilir ve puan biriktirebilirsiniz.

Android ve İOS işlemci içeren tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz Tag with Ryan, binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olmayı başarmış eğlenceli bir oyundur.