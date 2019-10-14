1860’yıllara giderek defektif olmak ister misiniz? Android ve iOS platformunda ücretli olarak yayınlanan Taken Souls: Blood Ritual şu sıralar 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Mobil macera oyunları arasında yer alan ve özel bir dedektif olacağımız yapımda birbirinden farklı cinayetleri çözüme kavuşturmaya çalışacağız.

Oldukça gizemli ve karmaşık bir şekilde işlenen cinayetler 30’dan fazla bulmaca ve beceriye de ev sahipliği yapacak. 3 farklı oyun modunun da yer aldığı yapımda Londra sokaklarında işlenmiş olan gizemli cinayetlerin katillerini arayacak, ipuçlarını birleştireceğiz. Adaleti sağlamaya çalışacağımız yapım içerisinde hikâye tabanlı bir oynanış yer alacak.

Oyuncular herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayacaklar. Google Play üzerinde 4.4 skor puanına sahip.