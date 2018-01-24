Tako Bubble, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz türden bir mobil oyun olan Tako Bubble ile yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Tako Bubble, becerilerinizi konuşturmanız gereken bir oyundur. Okyanusun derinliklerinde geçen oyunda renkli kabarcıkları patlatıyor ve değerli mücevherleri açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. 60'dan fazla zorlu seviyeye sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Retro tarz grafiklerle donatılmış olan oyunda sürükleyici bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Zorlu görevleri tamamlamanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Eğer farklı ve bağımlılık yapıcı bulmaca oyunlarını seviyorsanız Tako Bubble tam size göre bir oyun diyebilirim. Tako Bubble oyununu sakın kaçırmayın.

Tako Bubble oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.