Büyüleyici bir şehir inşa ederek macera dolu görevler üstleneceğiniz ve çeşitli iksirler hazırlayarak ilginç sihirler yapabileceğiniz Tales of Windspell, strateji oyunları kategorisinde yer alan ve 500 binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.

Canlı grafikleri ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şeyi, yeni büyü ve sihirler öğrenerek eşsiz bir şehir inşa etmek ve bir dizi görev üstlenerek macera dolu anlar geçirmektir. Yeni iksir tarifleri geliştirerek şehrinize farklı binalar ve yapılar yerleştirebilirsiniz.

Ayrıca eski sihirbazlardan ve büyücülerden yardım alarak bilmediğiniz birçok farklı sihri öğreneme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği ve farklı konusu ile keyifle oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda şehrinizi güzelleştirmek ve büyüleyici bir mekan tasarlamak için kullanabileceğiniz sayısız obje ve bina yer almaktadır.

Ayrıca birçok farklı iksir ve sihir bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Tales of Windspell’i sizde ücretsiz olarak oynayabilir ve hayalinizdeki sihirli dünyayı keşfederek eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.