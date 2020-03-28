Mobil platformda sürükleyici bir aksiyon oyunu oynamak ister misiniz?

Potting Mob tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformlarında oynanan Tales Rush geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Hem ses hem de görsel efektler ile oyunculara sürükleyici bir aksiyon deneyimi sunmaya devam eden başarılı yapım da birbirinden farklı ve güçlü düşmanlara meydan okuyacak, çok sayıda tehlikeye karşı koyacağız.

Çok farklı dövüş yollarını deneyimleyeceğimiz oyun içerinde çeşitli masal karakterleri de bizleri bekleyen sürprizler arasında yer alıyor. Farklı seçimler yapabilme fırsatı da bulabileceğimiz oyun içerisinde yaptığımız he seçimin farklı bir sonucu karşımıza çıkacak.

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Tales Rush Google Play üzerinde 4.2 gibi bir inceleme puanına sahip.