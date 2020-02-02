Konuştuklarınızı tekrar eden ve komiklikler yaparak sizi güldürmek için çaba gösteren sevimli bir yaratığı besleyerek onunla eğlenceli anlar geçireceğiniz Talking Booba 2, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyundur.

Eğlenceli animasyonları ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sevimli karakterinizle birlikte çeşitli aktiviteler yaparak eğlenceye doymak ve stres atmaktır. Booba her söylediğinizi tekrar eden ve sizi eğlendirmek için türlü kişilik rollerini üstlenen sevimli bir cindir.

Karakterinizin kafasına, ellerine ve ayaklarına dokunarak onu huylandırabilir ve güldürebilirsiniz. Tekrar etmesini istediğiniz komik şeyler söyleyerek geri dönüş yapmasını sağlayabilir ve ilginç ses tonuyla yaptığı konuşmalarla kahkahalara boğulabilirsiniz.

Eğlenceli aktiviteler yaparak stres gidereceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Keşif ve tasarlama oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Talking Booba 2, oldukça popüler olan ve 10 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.