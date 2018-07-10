Talking Tom Cake Jump, Konuşan Tom ve Angela, Hank, Ben ve Ginger’ın yer aldığı süper eğlenceli mobil oyun. Popüler serinin yeni oyununda Konuşan Tom, onun biriciği Angela ve yanlarından ayrılmayan arkadaşlarıyla dünyanın en uzun pastasını yapmaya çalışıyorsunuz. Çizgi film tadında hoş grafikler, animasyonlar sunan oyun, küçük yaşta oyuncular için ideal.

iPhone/iPad cihazınızda oyun oynayan çocuğunuz/küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan Talking Tom serisinin yenisinde Konuşan Tom ve arkadaşlarıyla pasta yapıyorsunuz. Çikolatalı ve meyveli pastaları üst üste dizerek sevimli karakterlere yardımcı oluyorsunuz. Pasta katı yükseldikçe karakterler çılgına dönüyor, yeni güçlendirici, yer ve kostümlerin de kilidi açılıyor.