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Talking Tom Cake Jump 1.0.6 (ios)
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  4. Talking Tom Cake Jump - iPhone ve iPad İçin Konuşan Tom Oyunu

Talking Tom Cake Jump

1.0.6
ios
Talking Tom Cake Jump
ÜCRETSİZ
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Konuşan Tom ve arkadaşlarıyla en büyük, en leziz pastayı yapın.

Talking Tom Cake Jump, Konuşan Tom ve Angela, Hank, Ben ve Ginger’ın yer aldığı süper eğlenceli mobil oyun. Popüler serinin yeni oyununda Konuşan Tom, onun biriciği Angela ve yanlarından ayrılmayan arkadaşlarıyla dünyanın en uzun pastasını yapmaya çalışıyorsunuz. Çizgi film tadında hoş grafikler, animasyonlar sunan oyun, küçük yaşta oyuncular için ideal.

iPhone/iPad cihazınızda oyun oynayan çocuğunuz/küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan Talking Tom serisinin yenisinde Konuşan Tom ve arkadaşlarıyla pasta yapıyorsunuz. Çikolatalı ve meyveli pastaları üst üste dizerek sevimli karakterlere yardımcı oluyorsunuz. Pasta katı yükseldikçe karakterler çılgına dönüyor, yeni güçlendirici, yer ve kostümlerin de kilidi açılıyor.

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Erkan Calp
Erkan Calp -

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