Talking Tom Hero Dash, her yaştan kişinin sevgisini kazanan sevimli kedi Tom ve en az onun kadar sevimli olan arkadaşlarının yeni maceralarına dahil eden serinin son oyunu. Talking Tom, onun sevgilisi Angela ve onların yanından hiç ayrılmayan arkadaşları, yeni oyunda dünyayı kötüleştirmek isteyen rakun çetelerinin karşısına çıkıyor. Rakunlarla olan mücadelelerinde onları yalnız bırakmayın.

iOS platformunda da ücretiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yeni Konuşan Tom oyunu Talking Tom Hero Dash’de küçük - büyük herkesin sevgilisi olan karakterlerimiz süper kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Konuşan Tom ve biricik aşkı Angela başta olmak üzere herkes süper güçlere kavuşmuş durumda. Karakterlerimiz süper güçlerini kullanarak dünyayı kirletmeye, yok etmeye çalışan rakunlardan temizlemeye çalışıyor. Rakunların yanı sıra birçok engelle karşılaşıyorlar. Bu noktada biz devreye giriyoruz. Tuzakları aşmalarına, rakunları pataklamalarına yardımcı oluyoruz.

Talking Tom Hero Dash Özellikleri