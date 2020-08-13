Talking Tom Sky Run, oyuncuları eğlenceli bir uçuş macerasına götüren harika bir mobil oyun. Koşmayı seveen, Talking Tom Gold Run ve Talking Tom Hero Dash gibi sonsuz koşu oyunlarını sevenlerin bayılacağı yepyeni oyun Talking Tom Sky Run’da Konuşan Tom ve arkadaşlarını kötü rakunlardan kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Küresel başarı elde eden Benim Konuşan Tom’um ve sonsuz koşu oyunları Talking Tom Gold Run, Talking Tom Hero Dash’in geliştiricilerine ait eğlenceli yeni macera oyunu Talking Tom Sky Run’da Tom, Angela ve Hank kendileri kadar sevimli arkadaşlarıyla uçma keyfi yaşıyor. Tom ve arkadaşları uçmanın keyfini sürerken aniden rakun haydutlara yakalanıyorlar. Rakunların yanı sıra mekanik dinozorlar ve köpekbalıklarıyla mücadele ediyorlar. Tom’un arkadaşları kadar yanlarında uçan evcil hayvanları da tehlike altında. Bu arada uçuş görevlerini tamamladıkça yeni uçan dünyaların kilidini açıyor, yeni evcil hayvanları serbest bırakıyor, yeni kıyafet ve uçakların kilidini açıyorsunuz.

Talking Tom Sky Run iOS Özellikleri