TalkU uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dünyanın birçok noktasındaki tanıdıklarınızı ücretsiz olarak aramanıza izin veriyor.

Yurt dışında yaşayan arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz varsa, normal şartlarda onları aramak oldukça maliyetli olabiliyor. Bu maliyeti düşürmenin en basit yolu da internetin nimetlerinden faydalanmak olacaktır. Dünya genelinde 200’den fazla noktadaki mobil ve sabit hatları ücretsiz olarak aramanıza izin veren TalkU, mesajlaşma imkanı da sunuyor.

Yüksek kaliteli ses iletimi sağlayan ve bu sayede kesintisiz olarak telefon görüşmeleri yapabileceğiniz TalkU uygulamasında, diğer TalkU kullanıcılarıyla ücretsiz ve sınırsız bir şekilde görüşme sağlayabilirsiniz. Kredileriniz bittiğinde oldukça uygun fiyatlarla kredi paketleri sunan TalkU uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri