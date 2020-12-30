Tamindir, teknoloji haberleri, program, oyun indirme ve fazlasını sunan Türkiye’nin en büyük program indirme sitesi ve mobil uygulaması da bulunuyor. Ücretsiz Windows ve Mac programları, araçları, Android (APK ve Google Play) ve iOS uygulamaları ve oyunlar güvenli bir şekilde indirmeye açan Tamindir.com, haber, blog, ürün inceleme videolarını da ziyaretçilerine sunuyor. Tamindir içeriklerini daha kolay takip etmek için hemen yukarıdaki Tamindir İndir iOS butonuna dokunarak Tamindir uygulamasını telefonunuza yükleyin. Tamindir uygulaması App Store’dan ücretsiz indirilebilir!

Tamindir Uygulaması Detayları

2004 yılında yayın hayatına başlayan Tamindir.com, Türkiye'nin en büyük program, oyun, mobil uygulama indirme sitesi; aynı zamanda en çok takip edilen teknoloji sitesi. Tamindir'de her kullanıcı için, her cihazdan ve işletim sisteminden indirilebilecek programlar, uygulamalar ve oyunlar mevcut. Windows ve Mac programları, araçlar, oyunlar, Android ve iPhone uygulamaları ve oyunlar editörler tarafından kontrol edilerek ekleniyor. En popüler programların nasıl kullanıldığı, oyunların nasıl kurulduğu ve oynandığına ilişkin ayrıca rehber yazılara yer veriliyor. Tüm platformlar için içerik takibi ve üretimi sağlayan Tamindir'in uygulaması içeriklere daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Kullanıcılara sade, gözü yormayan arayüz sunan Tamindir uygulamasında öne çıkanlar;