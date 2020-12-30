Tamindir uygulaması App Store'da! Güncel teknoloji haberleri, inceleme videoları, mobil uygulamalar ve oyunlar fazlası Tamindir.com'da!
Tamindir, teknoloji haberleri, program, oyun indirme ve fazlasını sunan Türkiye’nin en büyük program indirme sitesi ve mobil uygulaması da bulunuyor. Ücretsiz Windows ve Mac programları, araçları, Android (APK ve Google Play) ve iOS uygulamaları ve oyunlar güvenli bir şekilde indirmeye açan Tamindir.com, haber, blog, ürün inceleme videolarını da ziyaretçilerine sunuyor. Tamindir içeriklerini daha kolay takip etmek için hemen yukarıdaki Tamindir İndir iOS butonuna dokunarak Tamindir uygulamasını telefonunuza yükleyin. Tamindir uygulaması App Store’dan ücretsiz indirilebilir!
Tamindir Uygulaması Detayları
2004 yılında yayın hayatına başlayan Tamindir.com, Türkiye'nin en büyük program, oyun, mobil uygulama indirme sitesi; aynı zamanda en çok takip edilen teknoloji sitesi. Tamindir'de her kullanıcı için, her cihazdan ve işletim sisteminden indirilebilecek programlar, uygulamalar ve oyunlar mevcut. Windows ve Mac programları, araçlar, oyunlar, Android ve iPhone uygulamaları ve oyunlar editörler tarafından kontrol edilerek ekleniyor. En popüler programların nasıl kullanıldığı, oyunların nasıl kurulduğu ve oynandığına ilişkin ayrıca rehber yazılara yer veriliyor. Tüm platformlar için içerik takibi ve üretimi sağlayan Tamindir'in uygulaması içeriklere daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Kullanıcılara sade, gözü yormayan arayüz sunan Tamindir uygulamasında öne çıkanlar;
- Gündem bölümünden günün öne çıkan haberlerini (mobil, oyun, teknoloji, bilim ve diğer) okuyun. Manşetten günün öne çıkan haberlerine hızlıca göz atın.
- Haber bölümünden teknoloji dünyasından en son gelişmeleri anlık takip edin. İlginizi çeken, beğendiğiniz bir haber var ancak o anda okuyamıyor musunuz? Kaydedin, vakit bulduğunuzda İşaretli bölümünden tüm okuyamadığınız haberlere ulaşın.
- Blog bölümünden en son çıkan ve çıkacak, sabırsızlık beklenen teknolojik ürünlere dair son haberlere ulaşın. Yeni bir akıllı telefon mu almayı düşünüyorsunuz? Her bütçeye uygun akıllı telefon önerilerimize bakın. İhtiyaç duyduğunuz bir program var ve en iyisin/iyilerini mi arıyorsunuz? Listelerimize bakın. Nasıl Yapılır? ile yeni bir ürün satın alırken dikkat etmeniz gerekenlerden elinizdeki ürünü nasıl kullanacağınıza birçok faydalı bilgiye ulaşın. Karşılaştırma yazıları teknolojik ürünler arasında seçim yapmakta zorlandığınız durumlarda yardımınıza koşacak. Blog bölümümüzde daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.
- Videolar bölümünde en iyi, en son çıkan ve en çok merak edilen Android telefonlardan bilgisayarlara kulaklıklardan akıllı bilekliklere birçok ürünün detaylı inceleme videolarını izleyin. Teknoloji gündemini takip edemediniz mi? Her hafta özenle seçilen teknoloji haberlerinden oluşan gündem videomuzu izleyin. Ara ara verdiğimiz akıllı telefon ve başka güzel hediyelerimiz de videolar bölümünde.
- Arama işlevi ile merak ettiğiniz herhangi bir konu hakkında (örneğin; yıl başında sokağa çıkma yasağı olacak mı?) haberlere hızlıca ulaşın.
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