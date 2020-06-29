Bünyesinde 300 farklı hayvana yer veren Taming Master oynaması ücretsiz olarak piyasadaki yerini aldı.

Rol oyunları arasına dahil olan ve kısa sürede 50 binden fazla oyuncunun gönlünde taht kurmayı başaran yapım hem görsel yapısı hem de görsel efektleri ile oyunculara epey ilgi çekici bir savaş atmosferi sunuyor.

300 farklı hayvan arasından seçim yaparak desteler oluşturacak olan oyuncular bu desteleri de çeşitli kombinasyonlar ile destekleyerek daha etkili bir hale getirebilecekler.

Yapım içerisinde yer alan her hayvanın kendine has özellikleri ve içerikleri yer alırken, oyuncular bu hayvanların seviyelerini yükseltebilecek ve onları daha güçlü hale getirebilecekler.

Play Store üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.0 olarak değerlendirilen başarılı yapım, her kitleden oyuncunun ilgisini çekecek içeriklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.