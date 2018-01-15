TANGO 5, takım oyunu oynayan ve strateji uygulayarak ilerleyen tarafın kazandığı multiplayer oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan yapımda tüm oyuncular kontrol noktalarını ele geçirmek için mücadele ediyor. Labirenti andıran haritalarda 99 saniye süreli savaşlara hazır olun! Bu oyunda para değil; beceri, strateji konuşuyor.

Üst seviye grafikler sunan çok oyunculu strateji oyununda aralarında komando, sniper, Swat, polis, süper kahramanın da bulunduğu birçok karakter yer alıyor. Favori karakterinizi seçip hangi takımda (kırmızı ve mavi) yer alacağınızı da belirledikten sonra oyuna giriyorsunuz. Her roundun 99 saniye sürdüğü oyunda amaç; haritadaki kontrol noktalarını geçirmek. Verilen sürede en çok kontrol noktasını alan veya tüm kontrol noktalarını ele geçiren veyahut ekip üyelerini öldüren taraf maçı kazanıyor.