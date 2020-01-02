Tank Block Blast, retro mobil oyun severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm tank atış oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan tank oyununda etrafınızı saran küplere karşı mücadele ediyorsunuz. Bir tank kadar güçlü olan ölümcül küpleri savuşturmak hiç kolay değil! Bitmek bilmeyen aşamalar sizi bekliyor. Tank oyunları, arcade oyunlar, savaş oyunları, ateş etmeli oyunlar, kısacası mücadeleye sokan hızlı tempolu mobil oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Tank Block Blast çok hoşunuza gidecek.

200MB altı boyutuyla iPhone/iPad’inize hemen indirip oynayabileceğiniz tank oyununda düşmanlarınız yapay zeka tarafından kontrol ediliyor. Düşmanlarınız küpler. Üzerlerinde yazılı numaraya göre ya çok çabuk ölüyorlar ya da sizi zorluyorlar. Atlattığınız her saldırı sonrası yeni becerilerin kilidi açılıyor ve karıştırarak tankınızın gücünüzü artırıyorsunuz. Aşama aşama giden bir oyun. Zorluk seviyesi kademeli olarak artıyor.