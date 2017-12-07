Tank Buddies, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor. Zevkli atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla karşımıza çıkan oyunda düşmanların üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Eğlenceli ve sevimli bir tankı kontrol ettiğiniz oyunda önünüze çıkan engelleri ortadan kaldırarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Bir hayli zevkli deneyim sunan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyor ve kimin daha iyi olduğunu gösterebiliyorsunuz. Renkli görseller ve kaliteli grafiklerle donatılmış olan oyunda dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ayrıca oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Efsanevi mücadelelerin yer aldığı oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 5 farklı eşsiz tankı kontrol edebileceğiniz oyunda farklı özel güçlere de sahip olabiliyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Tank Buddies oyununu mutlaka telefonlarınıza indirmelisiniz. Düz bir yolda ilerlediğiniz ve önünüze çıkan düşman tanklarını yok etmeye çalıştığınız oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınamalısınız.

Tank Buddies oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.