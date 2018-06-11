Arkadaşınızla birlikte tank savaşı yapmaya hazır mısınız? iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Tank Stars oyununda aksiyon dolu anlar sizi bekliyor. Hemen tankınızı seçin ve savaşa hazırlanın!

Tank Stars oyununda onlarca farklı tank arasından birisini seçmeniz gerekiyor. Oyunun oynanış mantığı ise oldukça basit. Tank Stars iki kişi ile oynanıyor. Oyunda bir dağ üzerinde konumlanıyorsunuz ve birbirinize tank topu atışları yapıyorsunuz. Bu atışlar sonucunda tankı patlayan oyunu kaybediyor. Oldukça keyifli bir oyun olan Tank Stars oyununda atışları yapmak için acele etmeyin. Çünkü hızlı olan değil en taktiksel atışı yapan oyunu kazanıyor.

Tank Stars oyununda top atışları için çeşitli özellikler mevcut. Bu özellikler sayesinde rakibinizi daha kısa sürede yenebilirsiniz. Oyunda bulunan her tankın farklı hızı ve dayanıklılığı bulunmakta. Bu yüzden oyuna başlamadan önce güçlü bir tank seçtiğinize emin olun. Ekranın üst kısmında yer alan can bölümlerinden hem kendi canınızı hem de rakibin ne kadar canının kaldığını görebilirsiniz. Eğer canınızın az kaldığını düşünüyorsanız biraz geri çekilmenizde fayda olabilir.

Oldukça eğlenceli bir oyun olan Tank Stars’ı hemen şimdi indirin ve arkadaşlarınıza meydan okuyun!