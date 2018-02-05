Tankr.io, ufacık haritalarda 5 oyuncuyu bir araya getiren online tank savaş oyunu. Hayatta kalmayı başarabilen son oyuncunun kazandığı tank oyunu, basit görsellere sahip olsa da kısa sürede kendisine bağlamayı başarıyor. Grafiklerine bakmayın, iOS cihazınıza indirin ve hemen online mücadeleye katılın.

iPhone ve iPad’de oynanabilir multiplayer çok sayıda tank savaşı oyunu arasından kolay oynanabilirliği ile ayrılan Tankr.io'da amaç; tüm tankları haritadan silmek. 4 oyuncuyu öldürüp hayatta kalmayı başaran son oyuncu zaferi tadıyor. Tabii ki tankını daha da güçlendirmiş oluyor. Oyuna ilk girdiğinizde sizden çok daha gelişmiş tanklar görebilirsiniz; yılmayın, mücadele edin. Çevrenizdeki nesneleri toplayarak hayatta kalma sürenizi artırabilirsiniz.

Tankr.io Özellikleri: