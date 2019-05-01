Tap Attack, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil beceri oyunu olan Tap Attack, balonları patlatarak puan kazandığınız bir oyundur. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Basit oynanışıyla da ön plana çıkan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak ve balonları patlatmak. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olan Tap Attack, eşsiz kurgusuyla da dikkat çekiyor. Oyunda farklı türde ve renkteki balonları patlatarak ilerliyorsunuz. Tap Attack, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Ayrıca oyunda sonsuz oyun mod yer alıyor. Böylece dilediğiz gibi bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Tap Attack oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.