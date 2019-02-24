Yüz binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe adından daha fazla bahsettiren Tap Busters: Bounty Hunters, maceraya doyabileceğiniz ve farklı yaratıklarla savaşlar yapabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda, size karşı savaşacak onlarca farklı karakter yer alıyor. Uzaylılar, canavarlar, goriller, timsahlar ve daha birçok yaratığa karşı mücadele vererek savaşlardan galip gelmelisiniz. Savaşlarda kullanabileceğiniz taramalı tüfekler, ışın silahları, ateş topları fırlatan tabancalar, füzeler gibi sayısız savaş aleti bulunmaktadır. Bunları kullanarak düşmanlarınızı yok edebilir ve ganimet toplayabilirsiniz. Ayrıca topladığınız ganimetleri kullanarak yeni silahlar alabilir ve diğer bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda yapmanız gereken, karşınıza çıkan tüm yaratıkları yok ederek sonraki bölümlere emin adımlarla ilerlemektir. Ayrıca çevrimiçi savaşlar yaparak dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele edebilir ve ödüller kazanabilirsiniz.

Android ve İOS sürümü destekleyen tüm cihazlarda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Tap Busters: Bounty Hunters, kalitesiyle oyun tutkunlarının vazgeçilmezi olmayı başarmış gibi gözüküyor.