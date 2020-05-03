Mobil platformda birbirinden farklı oyunlar geliştiren ve yayınlayan PasGames en yeni oyunu olan Tap Chest’i de piyasaya sürdü.

Simülasyon oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Tap Chest, Idle temalı bir oyun olarak lansmana çıktı. Para kazanmaya çalışacağımız oyun da birbirinden farklı zorluklara sahip olan seviyelerde dolaşacak, paraları toplayabilmek için ter dökeceğiz.

Oldukça basit yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken oyuncular yapım içerisinde para kazanmak için görevleri başarmaya çalışıyorlar.

Rengarenk içerikler eşliğinde oyunculara eğlenceli anlar yaşatan yapım mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.