Hem Android, hem de İOS işlemciyi destekleyen tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Tap Forward, birçok farklı bebek karakterini kontrol ederek onların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz ve zamanda yolculuk yaparak yıllar sonraki hallerini görebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çizgi filimi andıran renkli grafikleri ve gerçek bebek sesleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, Leylekler tarafından getirilen ve size emanet edilen onlarca farklı bebeğe sahip çıkarak onların bakımını üstlenmek ve zamanı ileri alarak yıllar sonraya yolculuk yapmaktır. Bebeklerin yeme, içme, uyuma, oynama ve tüm ihtiyaçlarıyla siz ilgilenecek ve zamanı hızlandırarak onların ileride nasıl birileri olduğunu görebileceksiniz. Bir dizi görevi yerine getirerek zamanda yolculuk yapabilir ve yüzleri sürekli değişen karakterlere rastlayabilirsiniz. Onlarca bebek arasından dilediğinizi seçebilir ve oyuna başlayabilirsiniz.

Klasik oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Tap Forward, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.