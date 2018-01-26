Tap Guns, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz türden bir mobil oyun olan Tap Guns ile yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Becerilerinizi ve reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olan Tap Guns, silahların geri tepmelerinden faydalanarak yukarı tırmanmaya çalıştığınız bir oyundur. Dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda engellerden kaçmalı ve altınları toplamalısınız. Birbirinden güçlü ve etkili silahların kilitlerini de açabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda en uygun zamanda ekrana dokunmanız gerekiyor. Tek dokunuş moduyla oynanan oyunda son derece basit kontroller bulunuyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Tap Guns tam size göre bir oyun diyebilirim. Harika bir deneyim sunan Tap Guns, sizleri bekliyor. Renkli atmosferi ve keyifli kurgusuyla Tap Guns mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir mobil oyundur.

Tap Guns oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.