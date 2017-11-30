tap.OFF, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renkli kutuları eşleştirerek puanlar kazandığınız oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir bulmaca oyunu olan tap.OFF, becerilerinizi sınayıp arkadaşlarınıza meydan okuduğunuz bir mobil oyundur. Renkli kutuları eşleştirerek ilerlemeye çalıştığınız oyunda 60 saniye içerisinde en fazla sayıda renkli kutuyu eşleştirmeniz gerekiyor. Bulmaca oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken tap.OFF, aynı zamanda görsel becerilerinizi de sınıyor. Bu nedenle mutlaka denemeniz gereken tap.OFF oyununu sakın kaçırmayın. Telefondaki boş zamanlarınızı keyifli bir hale getirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Renkli ve kaliteli görselleriyle karşımıza çıkan tap.OFF mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. tap.OFF oyununu sakın kaçırmayın.

tap.OFF oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.