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Tap Snake 1 (ios)
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  4. Tap Snake - İOS İçin Arcade Oyunudur

Tap Snake

1
ios
Tap Snake
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Akıllı cihazımızda yılan oyunu oynayacağız.

Million Games tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Tap Snake bizi yıllar öncesine götürecek.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan Tap Snake ile eski tip telefonlarda oynadığımız yılan oyunu aklımıza gelecek. Million Games tarafından yeniden harmanlanarak oyunculara sunulan yapımda yılanımız ile engellere takılmadan ilerlemeye çalışacağız. Oldukça hoş içeriklere sahip olan oyunda eğlenceli anlar yaşayacağız.

2D renkli grafiklere sahip olan oyunda güzel detaylı içerikler de karşımıza çıkacak. Basit kontrollerin yer aldığı yapımda son derece basit bir yapı yer alacak. Oyuncular karşılarına çıkan engellerden sıyrılacak ve bölümü tamamlamaya çalışacaklar.

Google Play’de 4.2 gibi bir skor puanına sahip olan oyun ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.

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