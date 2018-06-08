Kendi köyünüzü kurarak geliştirebileceğiniz ve farklı canavarlarla savaşlar yapabileceğiniz Tap the Monster, Android ve İOS sürüme sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan muazzam bir macera oyunudur.

Sıkılmadan oynamanız için tasarlanan kaliteli grafik ve görüntü efektleri ile oyun güçlendirilmiştir. Oyun içerisinde birbirinden farklı özelliklere sahip onlarca canavarın yanı sıra, karanlık ve korkunç zindanlar yer almaktadır. 8 adet farklı ada üzerinde dolaşabileceğiniz bu oyunda, savaşlarda kullanabileceğiniz kılıç, mızrak, ok, bıçak, balta ve daha birçok farklı savaş aleti bulunmaktadır.

Size verilen görevleri yerine getirerek yeni bölümlerin ve zindanların kilidini açabilirsiniz. Savaşlardan kazanacağınız elmaslar ve ganimetleri ile kendi köyünüzü geliştirebilir ve yeni binalar yapabilirsiniz. Ayrıca oyunu günlük ziyaret ederek her gün farklı ödüller kazanabilirsiniz. Çevrimiçi oynayarak arkadaşlarınızla savaşma ve ticaret yapma fırsatı da sizlere sunulmuştur.

Binlerce oyun tutkunu tarafından sevilerek oynanan Tap the Monster, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir macera oyunu olarak dikkat çekmektedir. Yeni zindanlar keşfederek canavarlarla savaşlar yapabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.