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Tap Town 4.4 (ios)
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  5. Tap Town - İOS İçin Simülasyon Oyunudur

Tap Town

4.4
ios
Tap Town
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Kendi ordunuzu kurarak dev ejderhalarla savaşabileceğiniz benzersiz bir simülasyon oyunudur.

Devasa boyuttaki canavarlara karşı mücadele edebileceğiniz ve aksiyon dolu savaşlar yapabileceğiniz Tap Town, binlerce oyun tutkununun vazgeçilmezi olmuş gibi gözüküyor. Ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edilen bu oyun ile sizlerde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

Savaşlarda farklı özel güçlere ve yeteneklere sahip sayısız savaş kahramanından yararlanabilirsiniz. Ejderhalara karşı kullanabileceğiniz kılıç, mızrak, silah, balta, ateş topları gibi onlarca farklı savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda esir alacağınız ejderhaları ve diğer yaratıkları tutmak için çeşitli zindanlar bulunmaktadır.

Oyunda temel amaç, kendi köyünüzü inşa ederek güçlü askerler yetiştirmek ve ejderhaları etkisiz hale getirmektir. Savaşlardan kazanacağınız ganimetleri kullanarak yeni bölümlerin kilidini açabilir ve yeni savaş karakterlerine sahip olabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu oyunu online olarak da oynayabilir ve dünya çapında ün yapabilirsiniz.

Android ve İOS işlemcili tüm cihazlarda kolaylıkla oynanan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Tap Town, aksiyon ve macera dolu kaliteli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

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