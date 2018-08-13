TapPlease, mobildeki en zor oynanışı sunan kaykay oyunu olabilir. İlk olarak iOS platformunda indirilebilir olan kaykay oyununda çılgın genç kaykaycıların yerine geçiyoruz. Tuzaklar ve robotlarla dolu platformlarda bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Ciddi odaklanma ve refleks gerektiren bir kaykay oyunu karşımızda. Arcade oyunları seviyorsanız tavsiye ederim.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan TapPlease, 10 süper kahramanın yer aldığı hızlı tempolu kaykay oyunu. Diğer kaykay oyunlarından farklı olarak; robotlarla çevrili, çeşitli engellerin olduğu oldukça dar platformlarda yarıştırması ve kontrol sistemi. Platformun belli noktalarında dokunuşlar yaparak karakterlerin düşmesinin önüne geçiyor ve bitiş çizgisine ulaştırıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe bitiş çizgisini görmek zorlaşıyor. Karakterinizi geliştiremiyorsunuz ancak değiştirebiliyorsunuz.