TapTap, PUBG gibi Türkiye App Store’da olmayan, indirilmeye açılmamış en yeni iOS oyunları iPhone/iPad cihazınıza indirip oynamak için kullanabileceğiniz bir mağaza. Çin App Store olarak geçiyor. Uygulama dili Çince ancak kategorize edilen içerik ve arama fonksiyonu dilediğiniz iOS oyununa kolayca ulaşmanızı sağlıyor.

Çin’in App Store’u TapTap, Apple App Store’a alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulama mağazası değil. Geliştirici güvenilirliği konusunda garanti verse de tavsiyem sadece Türkiye App Store’da olmayan oyunları indirmek için TapTap’i kullanın. Uygulama, App Store’da olduğu gibi en yeni iOS oyunlarını, en çok indirilen - popüler iOS oyunlarını, öne çıkan oyunları, önerilen oyunları dil eksikliğini hissetmeceğiniz şekilde harika bir düzende gösteriyor.

TapTap Özellikleri: