Macera oyunu olarak yayınlanan ve oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Taravana: Last Survivors and Heroes of Apocalypse uzay istasyonunda bizleri birbirinden farklı maceralara çıkaracak.

10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım da oyuncular internet bağlantısı olmadan birbirinden farklı maceralara dahil olacak, farklı görevleri başarabilmek için mücadele edecekler.

Heyecanlı ve bol aksiyonlu bir atmosfere sahip olan oyun Türkçe dil desteğine sahip olmazken ülkemiz oyuncuları tarafından da ilgiyle oynanıyor.

Birçok karakter ile de tanışma fırsatı bulacağımız oyun da zengin bir içerik eşliğinde ilerleyecek, hem aksiyonlu hem de eğlenceli anlar yaşayacağız.

Yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.