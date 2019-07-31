Tarlam Cepte uygulamasında, çiftçiler tarımsal faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütebilecekleri özelliklere sahip olabiliyorlar.
Tarım işiyle uğraşıyorsanız ve ekinleriniz için en iyi verimi elde etmek istiyorsanız, Tarlam Cepte uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Tarımsal işleriniz için size büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğüm özellikler sunan Tarlam Cepte uygulaması sayesinde, artık tüm işlerinizi etkili bir şekilde halledebilirsiniz. Gübre, ilaç, mazot, hal fiyatları gibi tarımsal bilgi servislerini sizlere sunan Tarlam Cepte uygulamasında, hibe ve destek duyurularını da takip edebilirsiniz.
Olumsuz hava koşullarına karşı önlem alabilmeniz adına anlık olarak güncellenen hava durumu bilgilerini sizlere sunan Tarlam Cepte uygulamasında, ürün bazlı yetiştiricilik önerilerini de inceleyebilirsiniz. İlaçlama saati uyarıları ve traktör kullanım uygunluğu uyarılarını sizlere ileten Tarlam Cepte uygulamasında, ekinlerinizi uydu aracılığıyla anlık olarak takip edebilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Eğer siz de tarımsal faaliyetlerinizi zamandan tasarruf ederek etkili bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, Tarlam Cepte uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.