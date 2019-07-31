Tarım işiyle uğraşıyorsanız ve ekinleriniz için en iyi verimi elde etmek istiyorsanız, Tarlam Cepte uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Tarımsal işleriniz için size büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğüm özellikler sunan Tarlam Cepte uygulaması sayesinde, artık tüm işlerinizi etkili bir şekilde halledebilirsiniz. Gübre, ilaç, mazot, hal fiyatları gibi tarımsal bilgi servislerini sizlere sunan Tarlam Cepte uygulamasında, hibe ve destek duyurularını da takip edebilirsiniz.