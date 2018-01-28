Tash n Trash Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu sahnelerin ve nefes kesen sahnelerin yer aldığı oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Tash n Trash Rush, reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir mobil oyundur. Yüksek skorlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Reflekslerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda kaliteli görseller bulunuyor. Eğer bu tarz beceri oyunlarını seviyorsanız Tash n Trash Rush tam size göre bir oyun diyebilirim. Tash n Trash Rush oyununu mutlaka denemelisiniz.

Tash n Trash Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.