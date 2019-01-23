Mobil klasik oyunları arasında yer alan Tasty Town ile birbirinden önemli siparişleri başarmaya çalışacağız.

Social Point imzası ile geliştirilen ve mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Tasty Town ile birbirinden farklı siparişleri yerine getirmeye çalışacağız. Dilediğimiz gibi dekore edebileceğimiz kafemiz ile müşteriler ağırlayacak ve onların mutlu bir şekilde kafemizden ayrılmasını sağlayacağız. Görsel açıdan harkulade olan yapım iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanında farklı tarifler öğrenebilecek ve müşterilerimize farklı lezzetler sunabileceğimiz yapımda tek oyunculu bir oynanış karşımıza çıkacak. Dileyen oyuncular etkinlikler ile diğer oyunculara karşı da yarışabilecekler. Kafemizde siparişleri doğru ve hızlı bir şekilde başararak bu alandaki yeteneklerimizi gösterebileceğiz.

Tamamen ücretsiz olan yapım 21 Ocak’ta iki farklı mobil platformda yayınlandı.

İyi oyunlar dileriz.