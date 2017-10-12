Tazer Run, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçmayı başaran mahkumların karşısında tek başına duran bir polisi kontrol ettiğiniz mobil aksiyon oyunu. iOS platformuna özel çıkış yapan oyunda mahkumları ait oldukları yere tıkmak için çaba sarf ediyorsunuz. Kullanabildiğiniz tek bir silah, bir de yardımcı dostunuz özel eğitimli köpek var.

Aksiyonun hiç dinmediği enfes bir hapishane temalı mobil oyun Tazer Run. Son derece kaliteli grafikler sunan yapımda kaçan mahkumları yakalamak için kullanabildiğiniz silahınız bir şok tabancası. Evet, sadece şok tabancanız var. Şok tabancanızla türlü silahlara sahip mahkumları sağ ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu tehlikeye sonradan köpeğiniz de katılıyor. Karakterlerden bahsetmişken biri kız olmak üzere üç karakterle daha oynayabiliyorsunuz.

Tazer Run Özellikleri: