TBH, anket cevpalayarak başka insanlarla tanışdığınız ya da başka insanlara dair bilgiler edinebildiğiniz bir sosyal medya platformudur.

TBH, kendine has özellikleri olan ve bu özellikleri sayesinde çok kısa sürede 5 milyondan fazla indirmeye ulaşan bir platform. Uygulamayı kullanmak için öncelikle listenize arkadaşlarınızı ekliyorsunuz. Ardından isimsiz şekilde hazırlanan anketleri görüyor ve bunları cevaplayabiliyorsunuz. Hazırlanan sorular ise genellikle "En Güzel Kim?" şeklinde oluyor ve sorunun şıkları da "Fatoş, Gizem, Didem, Akile" örneğine benzer şekilde yine hazırlayan tarafından, arkadaş çevresi içerisinde belirleniyor. Arkadaşlarınız da isimsiz şekilde yayınlanan bu ankete cevap veriyorlar ve ankete cevap verenler arasından bir tanesinin sizi seçmesi durumunda, uygulama içerisinde kullanılabilen "gem"ler kazanıyorsunuz.

Özellikle gençler arasında hızlıca yayılan ve bu başarısının ardından Facebook tarafından satın alınan TBH, hala hızlı şekilde yayılmaya devam ediyor. Birçok önemli içerik mecrasında adından söz ettiren ve bir süre önce Facebook profillerine de bir şekilde sızmayı başaran uygulama, Facebook'un bir sonraki büyük sosyal medya platformu olma konusunda da emin adımlarla ilerliyor.