Teamfight Tactics, League of Legends oyununun geliştiricisi Riot Games’e ait. Stratejiye dayalı teke tek otomatik savaş oyunu Teamfight Tactics’de League of Legends kısa adıyla LoL şampiyonları mücadeleye giriyor.

Dünya genelinde en çok oynanan, turnuvaları gerçekleştirilen League of Legends (LoL) oyununun geliştirici ekibi tarafından iOS ve Android platformuna ücretsiz açılan Teamfight Tactics’de (Taktik Savaşları) en iyi oyuncular arenada birebir savaşıyor. League of Legends şampiyonları arasından sizin için savaşacak bir takım kurup hayatta kalan son oyuncu olmak için mücadele veriyorsunuz. Şeytani güçlerle korku açmak mı gözü dönmüşlerle rakiplerinizin canına okumak mı veya gardiyanlarla takımınızı savunmak mı, hangi stratejiyi kullanacağınız size kalmış.

Teamfight Tactics iOS Özellikleri