iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebileceğiniz TED Üniversitesi uygulaması ile güncel haberler ve duyuruları takip edebilirsiniz.

TED Üniversitesi öğrencilerine yönelik geliştirilen TED Üniversitesi uygulaması, öğrencilerin üniversite tarafından yayınlanan haberler, duyurular ve etkinliklerden anında haberdar olmasını sağlıyor. Ayrıca; Moodle sistemi üzerinde kayıtlandığınız derslere de ulaşabileceğiniz uygulamada, ders materyallerinizi ve notlarınızı görüntüleyebilme niz mümkün.

Moodle’da kayıtlı olduğunuz derslere ait belgeleri ve diğer dosyaları görüntüleyebileceğiniz ve indirebileceğiniz TED Üniversitesi uygulamasında, öğrenci konseyi tarafından yapılan duyurular ve anketlerden de haberdar olabilirsiniz. Siz de TED Üniversitesi öğrencisiyseniz, TED Üniversitesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri