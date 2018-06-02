Tegre - Infinite Circle Loop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve bağımlılık yapıcı bir mobil beceri oyunudur. Birbirinden zorlu seviyeleri tamamlanız gereken oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz.

Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşıımza çıkan Tegre - Infinite Circle Loop, engellerden kaçarak ilerlediğiniz bir oyundur. Son derece zorlu bir atmosfere sahip olan oyunda ekrana dokunarak karakterinizi ilerletiyorsunuz. Beyninizin sağ ve sol lobunu aynı anda kullanmanız gereken oyunda yüksek skorlar yaparak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Eğer bu tarz bir mobil beceri oyunu arayışınız varsa Tegre - Infinite Circle Loop sizleri bekliyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken Tegre'yi bir hayli sevebileceğinizi de söyleyebilirim.

Tegre - Infinite Circle Loop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.