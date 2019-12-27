Güncel haberleri takip etmek ve canlı Tele1 TV izlemek için Tele1 TV uygulamasını kullanabilirsiniz.
Gündemi yakından takip etmek istiyorsanız, Tele1 TV uygulaması ile iOS cihazlarınızdan hem canlı tv izleyebilir hem de haberleri okuyabilirsiniz.
Tele1 TV uygulaması gündeme dair son gelişmeleri anlık olarak sizlere sunuyor. Gündem, siyaset, ekonomi, spor, magazin gibi kategorilerde sunulan güncel haberleri takip edebileceğiniz Tele1 TV uygulamasında, köşe yazarlarının güncel yazılarını da okuyabilirsiniz.
Tele1 TV canlı yayınlarını dilediğiniz her yerden takip edebilme imkanı sunan Tele1 TV uygulamasında, yayınlanan programları inceleyebiliyor ve yayın akışını takip edebiliyorsunuz. Döviz, altın ve borsa fiyatlarının anlık değişimlerini görebileceğiniz, haberleri anlık mesajlaşma ya da sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz Tele1 TV uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.