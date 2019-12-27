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Tele1 TV uygulaması gündeme dair son gelişmeleri anlık olarak sizlere sunuyor. Gündem, siyaset, ekonomi, spor, magazin gibi kategorilerde sunulan güncel haberleri takip edebileceğiniz Tele1 TV uygulamasında, köşe yazarlarının güncel yazılarını da okuyabilirsiniz.