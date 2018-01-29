Telegram X, WhatsApp alternatifleri arasında gösterilen Telegram’ın hızlı çalışan ve ek özelliklere sahip sürümü. Telegram’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması Challegram’ı tüm Telegram kullanıcılarına tavsiye ederim. Hem iPhone hem de iPad’e yüklenebiliyor ve reklamsız, tamamen ücretsiz.

WhatsApp’a alternatif mesajlaşma uygulamaları arasında en iyisi diyebileceğim Telegram’ın daha hızlı çalışan, akıcı animasyonlara ve deneysel özelliklere sahip sürümü Telegram X, iOS 8.0 üzeri tüm telefon ve tabletlerde çalışıyor. Touch ID/Face ID desteği sunan ücretsiz - hızlı mesajlaşma uygulamasında sohbet ve aramalarınızı sekmeli tasarım sayesinde ayrı olarak görebiliyorsunuz. Karanlık temayı sevenler için gece modu da sunuyor. Kayıtlı mesajları "Saved Messages" altında toplayan uygulama, basılı tutma ve kaydırma temelli yeni hareketler (gesture) de sunuyor.

Tablette de kulanılabilir olması, dosya gönderimi için boyut sınırı koymaması, sohbetleri cihazlar arası senkronize etmesi gibi WhatsApp’ta olmayan özellikleri sunan Telegram’ın istemcisi Telegram X, hem daha hızlı hem de gerçekten yararlı özelliklere sahip.