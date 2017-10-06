Tempest: Pirate Action RPG

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Tempest: Pirate Action mobil oyunu, denizlerin tek hakimi olmak için diğer korsanlarla ve deniz yaratıklarıyla kıyasıya bir mücadeleye girişeceğiniz sürükleyici bir rol yapma oyunudur.

Tempest: Pirate Action mobil oyununda korsan bayrağınızı geminizin üstünde gururla dalgalandıracaksınız. Geminin en yetkili kişisi yani kaptanı olarak denizlere açılacağınız oyunda ne kadar çok top ve mürettebat edinirseniz o kadar tehlikeli olacak ve düşmanlara korku salacaksınız. Mavi denizlerin hakimi olmak adına çevredeki deniz canavarlarına karşı da hazırlıklı olmalısınız zira onlar da kendi çöplüklerinde ötmeye çalışacaklardır. Büyük bir keyifle oynayacağınız Tempest: Pirate Action mobil oyununu Appstore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.