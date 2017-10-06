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Tempest: Pirate Action RPG 1.5.8 (ios)
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  5. Tempest: Pirate Action RPG - iOS için Rol Yapma Oyunu

Tempest: Pirate Action RPG

1.5.8
ios
Tempest: Pirate Action RPG
ÜCRETSİZ
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korsan4 - 4
korsan5 - 5
Yağız Sarman
Yağız Sarman
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Tempest: Pirate Action RPG mobil oyunu iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen ve mavi denizlerde korku salan bir korsan olmaya çalışacağınız rol yapma tarzında bir mobil oyundur.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Tempest: Pirate Action mobil oyunu, denizlerin tek hakimi olmak için diğer korsanlarla ve deniz yaratıklarıyla kıyasıya bir mücadeleye girişeceğiniz sürükleyici bir rol yapma oyunudur.

Tempest: Pirate Action mobil oyununda korsan bayrağınızı geminizin üstünde gururla dalgalandıracaksınız. Geminin en yetkili kişisi yani kaptanı olarak denizlere açılacağınız oyunda ne kadar çok top ve mürettebat edinirseniz o kadar tehlikeli olacak ve düşmanlara korku salacaksınız. Mavi denizlerin hakimi olmak adına çevredeki deniz canavarlarına karşı da hazırlıklı olmalısınız zira onlar da kendi çöplüklerinde ötmeye çalışacaklardır. Büyük bir keyifle oynayacağınız Tempest: Pirate Action mobil oyununu Appstore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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