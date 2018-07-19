TENKYU, Voodoo’nun olmasıyla App Store’da öne çıkan top oyunu. Top yuvarlama oyunları arasından tilt kontrol sistemiyle oynanış sunmasıyla ayrılan arcade - bulmaca oyunu, tam vakit öldürmelik. Durakta, otobüste, metroda, misafirlikte, arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz, dilediğiniz zaman yarıda bırakıp kaldığınız yerden başlayabileceğiniz süper eğlenceli bir top yuvarlama oyunu.

Minimalist stil, gözü yormayan hoş görseller sunan arcade oyunda reflekslerden ziyade dikkat ve sabır test ediliyor. Bölüm bölüm ilerleyen oyunda amaç; gri topu deliğe sokmak. Üzerinde yuvarlandığınız platform sürekli değişiyor. Cihazı biraz fazla eğerseniz düşüyorsunuz ve ikinci bir şans verilmiyor. Her bölümde platformun sonuna ne kadar yaklaştığınızı üstteki bardan anlıyorsunuz. İlerledikçe daha karmaşık yapıda platformlardan yuvarlanıyorsunuz ve engeller karşınıza çıkmaya başlıyor.