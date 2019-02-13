İki farklı mobil platformda 5 milyondan fazla kez indirilen TerraGenesis, Tilting Point imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular evrenin derinliklerinde koloniler keşfedecek ve bu kolonileri hayatta tutabilmeye çalışacaklar. Zengin içeriklerin ve çarpıcı grafiklerin yer aldığı oyunda çorak gezegenlerde yaşamı iyileştirmeye çalışacağız. Oyuncular güneşin etrafında yer alan Mars, Venüs, Merkür ve diğer gezegenleri keşfetmek için görev yapacaklar.

Oyuncular gezegenlerde hayat bulmak için keşifler yapacak ve aynı zamanda 4 farklı grup içerisinden de seçimler yaparak kolonilere dahil olacaklar. İki farklı mobil platformda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden TerraGenesis tamamen ücretsizdir.

İyi oyunlar dileriz.