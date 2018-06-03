Testfoni, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz eğlenceli bir test uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Hepsi birbirinden eğlenceli yüzlerce soruya cevap verebileceğiniz uygulama ile keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz.

Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için tercih edebileceğiniz bir uygulama olan Testfoni, eğlenceli konuların yer aldığı yüzlerce test konusunu içeriyor. Yüzlerce farklı soruya cevap verebileceğiniz uygulama ile boş zamanlarınızın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Gelecekte nasıl görüneceğinize, isminizin gerçek anlamına, hangi ünlüye daha çok benzediğinize ve bunun gibi pek çok farklı konuda eğlenceli test içeriklerine sahip olan bir uygulama olan Testfoni, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için tercih edebileceğiniz Testfoni, sizleri bekliyor. Bu tür uygulamaları beğenenlerin mutlaka denemesi gereken bir uygulama olduğunu da söyleyebileceğim Testfoni'yi sakın kaçırmayın.

Testfoni uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.